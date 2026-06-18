Concert Saint-Zacharie
Concert Saint-Zacharie samedi 22 août 2026.
Saint-Zacharie
Concert
Samedi 22 août 2026 à partir de 21h. Place Reda Caire Saint-Zacharie Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 21:00:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
Concert les Montres Sacrés de la Chanson française, interprété Par AJB Orchestra, dirigé par Daniel Scaturro.
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Place Reda Caire Saint-Zacharie 83640 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
Concert: Les Montres Sacrés de la Chanson française, performed by the AJB Orchestra, conducted by Daniel Scaturro.
L’événement Concert Saint-Zacharie a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile