Informations pratiques

Saint-Zacharie

Ciné plein air Regain

Samedi 11 juillet 2026 à partir de 21h.

Durée 2 h. Square Reda Caire Saint-Zacharie Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 21:00:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

De Marcel Pagnol 1937

Dans un village abandonné, seul habite encore Panturle. Tout autour, morte, la terre ne produit plus rien. Un rémouleur, Gédémus, arrive accompagné d’une jeune femme, Arsule, qu’il emploie pour tirer sa charrette. L’amour qui va naître entre Panturle et Arsule transformera la destinée même du vieux village. .

Square Reda Caire Saint-Zacharie 83640 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 32 63 32

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English :

By Marcel Pagnol 1937

L’événement Ciné plein air Regain Saint-Zacharie a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile