Ciné plein air Regain Saint-Zacharie
samedi 11 juillet 2026 · Saint-Zacharie
Informations pratiques
Saint-Zacharie
Ciné plein air Regain
Samedi 11 juillet 2026 à partir de 21h.
Durée 2 h. Square Reda Caire Saint-Zacharie Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 21:00:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
De Marcel Pagnol 1937
Dans un village abandonné, seul habite encore Panturle. Tout autour, morte, la terre ne produit plus rien. Un rémouleur, Gédémus, arrive accompagné d’une jeune femme, Arsule, qu’il emploie pour tirer sa charrette. L’amour qui va naître entre Panturle et Arsule transformera la destinée même du vieux village. .
Square Reda Caire Saint-Zacharie 83640 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 32 63 32
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English :
By Marcel Pagnol 1937
L’événement Ciné plein air Regain Saint-Zacharie a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile
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