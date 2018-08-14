Informations pratiques

Saint-Zacharie

Fête Votive de Saint Zacharie

Du vendredi 14 au dimanche 16 août 2026. Square Reda Caire Saint-Zacharie Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-14

Place à la Fête votive de Saint-Zacharie soirées, rendez-vous musicaux, fête foraine sont au programme ! Trois jours de fête, de rires et de partage dans une ambiance chaleureuse et festive.

Comme chaque été, la Fête Votive est l’un des rendez-vous incontournables de la saison.

La Commune de Saint-Zacharie vous donne rendez-vous pour célébrer ensemble cette belle tradition estivale. Venez nombreux partager ces moments de convivialité qui font vivre le village !



Fête foraine tous les jours dès 17 h manèges, jeux, gourmandises, tout l’esprit des fêtes d’antan dans une ambiance 100% bonne humeur !



Vendredi 14 août à 18 h

Place à la tradition avec la cérémonie d’ouverture, suivie du vin d’honneur offert à la population dans les jardins de la Maison du Peuple.



Chaque soir des spectacles musicaux exceptionnels à 21 h.

Vendredi 14 août Show Time Live Band

Samedi 15 août Orchestre ERIC Ferrari

Dimanche 16 août Marc Amsellem Chante Pagny & Tribute Goldman (avec Stephane Serino)



Restauration sur place — de quoi régaler les papilles entre deux tours de manège ou avant de profiter des concerts. .

Square Reda Caire Saint-Zacharie 83640 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 32 63 32

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English :

At the Saint-Zacharie Votive Festival: evening events, musical performances, and a carnival are on the program! Three days of celebration, laughter, and togetherness in a warm and festive atmosphere.

L’événement Fête Votive de Saint Zacharie Saint-Zacharie a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile