Fête Votive de Saint Zacharie Saint-Zacharie
vendredi 14 août 2026 · Saint-Zacharie
Informations pratiques
Saint-Zacharie
Fête Votive de Saint Zacharie
Du vendredi 14 au dimanche 16 août 2026. Square Reda Caire Saint-Zacharie Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-14
Place à la Fête votive de Saint-Zacharie soirées, rendez-vous musicaux, fête foraine sont au programme ! Trois jours de fête, de rires et de partage dans une ambiance chaleureuse et festive.
Comme chaque été, la Fête Votive est l’un des rendez-vous incontournables de la saison.
La Commune de Saint-Zacharie vous donne rendez-vous pour célébrer ensemble cette belle tradition estivale. Venez nombreux partager ces moments de convivialité qui font vivre le village !
Fête foraine tous les jours dès 17 h manèges, jeux, gourmandises, tout l’esprit des fêtes d’antan dans une ambiance 100% bonne humeur !
Vendredi 14 août à 18 h
Place à la tradition avec la cérémonie d’ouverture, suivie du vin d’honneur offert à la population dans les jardins de la Maison du Peuple.
Chaque soir des spectacles musicaux exceptionnels à 21 h.
Vendredi 14 août Show Time Live Band
Samedi 15 août Orchestre ERIC Ferrari
Dimanche 16 août Marc Amsellem Chante Pagny & Tribute Goldman (avec Stephane Serino)
Restauration sur place — de quoi régaler les papilles entre deux tours de manège ou avant de profiter des concerts. .
Square Reda Caire Saint-Zacharie 83640 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 32 63 32
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English :
At the Saint-Zacharie Votive Festival: evening events, musical performances, and a carnival are on the program! Three days of celebration, laughter, and togetherness in a warm and festive atmosphere.
L’événement Fête Votive de Saint Zacharie Saint-Zacharie a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile
À voir aussi à Saint-Zacharie (Var)
- Concert Saint-Zacharie 22 août 2026
- Ciné plein air Regain Saint-Zacharie 25 août 2026