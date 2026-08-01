Informations pratiques

Sorigny

Marché nocturne de Sorigny

Sorigny Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 18:30:00

fin : 2026-08-22 00:00:00

Date(s) :

2026-08-22

Le marché nocturne de Sorigny est de retour ce samedi 22 août 2026.

Rendez-vous dans le centre-ville à partir de 18h30, pour une promenade nocturne à la rencontre des exposants, créateurs, artisans, producteurs locaux.

Le marché nocturne de Sorigny est de retour ce samedi 22 août 2026.

Rendez-vous dans le centre-ville à partir de 18h30, pour une promenade nocturne à la rencontre des exposants, créateurs, artisans, producteurs locaux.

Concert les Epines de Mymi Rose .

Sorigny 37250 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 05 41 34 61

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English :

The Sorigny night market is back for its 14th edition on Saturday August 17, 2024.

Join us in the town center from 6.30pm for an evening stroll to meet exhibitors, designers, craftsmen and local producers.

L’événement Marché nocturne de Sorigny Sorigny a été mis à jour le 2026-08-10 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme