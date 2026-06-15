Marché nocturne des créateurs à Beauvoir-sur-Niort Beauvoir-sur-Niort
Marché nocturne des créateurs à Beauvoir-sur-Niort Beauvoir-sur-Niort vendredi 3 juillet 2026.
Beauvoir-sur-Niort
Marché nocturne des créateurs à Beauvoir-sur-Niort
275 Rue du Plantis Beauvoir-sur-Niort Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 17:00:00
fin : 2026-07-03 21:00:00
Date(s) :
2026-07-03
L’EHPAD de Beauvoir-sur-Niort vous propose un marché nocturne d’artisanat local avec restauration sur place le VENDREDI 3 JUILLET 2026 de 17h à 21h.
Venez découvrir des créateurs passionnés et leurs créations uniques. .
275 Rue du Plantis Beauvoir-sur-Niort 79360 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 09 67 45
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Marché nocturne des créateurs à Beauvoir-sur-Niort
L’événement Marché nocturne des créateurs à Beauvoir-sur-Niort Beauvoir-sur-Niort a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Niort Marais Poitevin