Marché nocturne des créateurs à Beauvoir-sur-Niort Beauvoir-sur-Niort vendredi 3 juillet 2026.

Beauvoir-sur-Niort

Marché nocturne des créateurs à Beauvoir-sur-Niort

275 Rue du Plantis Beauvoir-sur-Niort Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 17:00:00

fin : 2026-07-03 21:00:00

Date(s) :

2026-07-03

L’EHPAD de Beauvoir-sur-Niort vous propose un marché nocturne d’artisanat local avec restauration sur place le VENDREDI 3 JUILLET 2026 de 17h à 21h.

Venez découvrir des créateurs passionnés et leurs créations uniques. .

275 Rue du Plantis Beauvoir-sur-Niort 79360 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 09 67 45

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English : Marché nocturne des créateurs à Beauvoir-sur-Niort

L’événement Marché nocturne des créateurs à Beauvoir-sur-Niort Beauvoir-sur-Niort a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Niort Marais Poitevin