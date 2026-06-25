Lons

Marché nocturne des producteurs

place Bernard Deytieux Lons Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 18:30:00

fin : 2026-07-13 21:00:00

Date(s) :

2026-07-13

Vous aurez la chance de pouvoir déguster des produits de qualité et vous aurez également l’opportunité de les déguster directement sur place. Vous pourrez composer votre véritable menu, de l’entrée au dessert, en passant par les boissons et les plats de résistance. Des tables et des chaises seront à votre disposition pour se régaler en toute tranquillité.

Le groupe Sofa sera présent pour animer la soirée et lui donner une saveur festive !

>> Animation ouverte à tous, buvette et restauration sur place, concert gratuit.

>> N’hésitez pas à venir avec vos assiettes et vos couverts ! .

place Bernard Deytieux Lons 64140 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

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English : Marché nocturne des producteurs

L’événement Marché nocturne des producteurs Lons a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Pau