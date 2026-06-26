Marché nocturne des producteurs Missillac
Marché nocturne des producteurs Missillac jeudi 2 juillet 2026.
Missillac
Marché nocturne des producteurs
Parc de la Maison St-Charles Missillac Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 18:30:00
fin : 2026-07-02 22:00:00
Date(s) :
2026-07-02
L’association Pepouz organise, depuis 2019, son évènement phare Les Jeudi’z !
Ce marché nocturne, dans le parc de la Maison Saint-Charles, à l’esprit guinguette, regroupe des commerçants Missillacais et des producteurs locaux.
Installés le temps d’une soirée dans le parc de la Maison Saint-Charles viandes, fromages, biscuits, galettes vous y attendent pour être dégustés sur place, autour de barbecues mis à votre disposition, ou à emporter !
Le tout en musique et dans la convivialité ! .
Parc de la Maison St-Charles Missillac 44780 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr
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English :
L’événement Marché nocturne des producteurs Missillac a été mis à jour le 2026-06-26 par ADT44
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