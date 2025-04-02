Missillac

Sun days Electro guinguette du Canul’arts collectif

étang des platanes Missillac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 14:00:00

fin : 2026-08-23 21:00:00

Date(s) :

2026-07-05 2026-07-19 2026-08-02 2026-08-23

Open Air Guinguette Sun days electro

à l’étang des platanes de 14h à 21h

Dj set + guest Bar + foodtrucks Entrée gratuite

Un rendez-vous ensoleillé du dimanche après-midi pour cet été ! Venez danser et vous amuser entre amis, en famille ou bien même seul à la Guinguette du Canul’Arts Collectif

Renseignements canulartscollectif@gmail.com .

étang des platanes Missillac 44780 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr

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English :

L’événement Sun days Electro guinguette du Canul’arts collectif Missillac a été mis à jour le 2026-05-16 par ADT44