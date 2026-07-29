Forum des associations à Missillac Rue Govilon Missillac

Informations pratiques

Missillac

Forum des associations à Missillac

Rue Govilon Espace aux mille fleurs Missillac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 09:30:00

fin : 2026-09-05 12:30:00

Date(s) :

2026-09-05

Forum des Associations

Venez rencontrer ou redécouvrir vos associations Missillacaises lors du Forum des Associations.

Il se déroulera le samedi 05 septembre 2026 à partir de 09h30 à l’Espace aux Mille Fleurs. .

Rue Govilon Espace aux mille fleurs Missillac 44780 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr

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English :

L’événement Forum des associations à Missillac Missillac a été mis à jour le 2026-07-26 par ADT44