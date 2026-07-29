Forum des associations à Missillac Rue Govilon Missillac
samedi 5 septembre 2026 · Rue Govilon · Missillac
Informations pratiques
Missillac
Forum des associations à Missillac
Rue Govilon Espace aux mille fleurs Missillac Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 09:30:00
fin : 2026-09-05 12:30:00
Date(s) :
2026-09-05
Forum des Associations
Venez rencontrer ou redécouvrir vos associations Missillacaises lors du Forum des Associations.
Il se déroulera le samedi 05 septembre 2026 à partir de 09h30 à l’Espace aux Mille Fleurs. .
Rue Govilon Espace aux mille fleurs Missillac 44780 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr
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English :
L’événement Forum des associations à Missillac Missillac a été mis à jour le 2026-07-26 par ADT44