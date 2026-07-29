Soirée irlandaise organisée par les bul’rebelles Salle Jean Yves Plaisance Missillac
samedi 17 octobre 2026 · Salle Jean Yves Plaisance · Missillac
Informations pratiques
Missillac
Soirée irlandaise organisée par les bul’rebelles
Salle Jean Yves Plaisance Coet Roz Missillac Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 19:00:00
fin : 2026-10-17 19:00:00
Date(s) :
2026-10-17
Soirée Irlandaise
à partir de 19h
Salle Jean Yves Plaisance / Coêt Roz
Soirée animée par Les danseuses d’IMAGIN’EIRE
Accompagné du Trio Normand TAVARN
Repas 18€/ adulte 10€/enfant (-12ans)
Places limitées
Réservation Obligatoire 06 72 20 59 60 .
Salle Jean Yves Plaisance Coet Roz Missillac 44160 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr
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English :
L’événement Soirée irlandaise organisée par les bul’rebelles Missillac a été mis à jour le 2026-07-26 par ADT44
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