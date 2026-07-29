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Soirée irlandaise organisée par les bul’rebelles Salle Jean Yves Plaisance Missillac

samedi 17 octobre 2026 · Salle Jean Yves Plaisance · Missillac

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Salle Jean Yves Plaisance
Adresse
Coet Roz
Ville
44160 Missillac
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Missillac

Soirée irlandaise organisée par les bul’rebelles

Salle Jean Yves Plaisance Coet Roz Missillac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 19:00:00
fin : 2026-10-17 19:00:00

Date(s) :
2026-10-17

Soirée Irlandaise
à partir de 19h 
Salle Jean Yves Plaisance / Coêt Roz

Soirée animée par Les danseuses d’IMAGIN’EIRE
Accompagné du Trio Normand TAVARN

Repas 18€/ adulte 10€/enfant (-12ans)

Places limitées
Réservation Obligatoire 06 72 20 59 60   .

Salle Jean Yves Plaisance Coet Roz Missillac 44160 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10  otsi@cc-paysdepontchateau.fr

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English :

L’événement Soirée irlandaise organisée par les bul’rebelles Missillac a été mis à jour le 2026-07-26 par ADT44

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