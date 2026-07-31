AGENDA · Missillac
Festiv halle Missillac Sous les halles Missillac
samedi 5 septembre 2026 · Sous les halles · Missillac
Informations pratiques
Missillac
Festiv halle Missillac
Sous les halles Rue du Chateau Missillac Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 18:30:00
fin : 2026-09-05 22:00:00
Date(s) :
2026-09-05
L’association Cap Callissim vous invite à venir partager une nouvelle édition de son Festiv’Halle .
Sous les halles Rue du Chateau Missillac 44780 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr
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English :
L’événement Festiv halle Missillac Missillac a été mis à jour le 2026-07-31 par ADT44