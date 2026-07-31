Festiv halle Missillac Sous les halles Missillac

Informations pratiques

Missillac

Festiv halle Missillac

Sous les halles Rue du Chateau Missillac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 18:30:00

fin : 2026-09-05 22:00:00

Date(s) :

2026-09-05

L’association Cap Callissim vous invite à venir partager une nouvelle édition de son Festiv’Halle .

Sous les halles Rue du Chateau Missillac 44780 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr

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English :

L’événement Festiv halle Missillac Missillac a été mis à jour le 2026-07-31 par ADT44