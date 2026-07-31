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Festiv halle Missillac Sous les halles Missillac

samedi 5 septembre 2026 · Sous les halles · Missillac

Informations pratiques

Début
samedi 5 septembre 2026
Fin
dimanche 6 septembre 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
Sous les halles
Adresse
Rue du Chateau
Ville
44780 Missillac
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Missillac

Festiv halle Missillac

Sous les halles Rue du Chateau Missillac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 18:30:00
fin : 2026-09-05 22:00:00

Date(s) :
2026-09-05

L’association Cap Callissim vous invite à venir partager une nouvelle édition de son Festiv’Halle   .

Sous les halles Rue du Chateau Missillac 44780 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10  otsi@cc-paysdepontchateau.fr

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English :

L’événement Festiv halle Missillac Missillac a été mis à jour le 2026-07-31 par ADT44

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