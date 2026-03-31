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AGENDA · Chiddes

Marché nocturne du terroir Place de l’Église Chiddes

vendredi 7 août 2026 · Place de l'Église · Chiddes

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Place de l'Église
Adresse
Place de l'Eglise
Ville
58170 Chiddes
Département
Nièvre
Tarif

Chiddes

Marché nocturne du terroir

Place de l’Église Place de l’Eglise Chiddes Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 18:00:00
fin : 2026-08-07 23:45:00

Date(s) :
2026-08-07

Marché Nocturne avec producteurs et artisans locaux (emplacements gratuits)
Repas Fondue Bourguignonne Buvette
Jeux gonflables pour enfants
Feux d’artifice offert par la Municipalité
Animation musicale
Réservations repas 06.14.20.34.61 ou 06.11.92.90.04 comite.fetes.chiddes58@gmail.com
Organisé par le Comité des Fêtes de Chiddes   .

Place de l’Église Place de l’Eglise Chiddes 58170 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 11 92 90 04  comite.fetes.chiddes58@gmail.com

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English : Marché nocturne du terroir

L’événement Marché nocturne du terroir Chiddes a été mis à jour le 2026-03-31 par Nièvre Attractive