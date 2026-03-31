Marché nocturne du terroir Place de l’Église Chiddes

Informations pratiques

Chiddes

Marché nocturne du terroir

Place de l’Église Place de l’Eglise Chiddes Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 18:00:00

fin : 2026-08-07 23:45:00

Date(s) :

2026-08-07

Marché Nocturne avec producteurs et artisans locaux (emplacements gratuits)

Repas Fondue Bourguignonne Buvette

Jeux gonflables pour enfants

Feux d’artifice offert par la Municipalité

Animation musicale

Réservations repas 06.14.20.34.61 ou 06.11.92.90.04 comite.fetes.chiddes58@gmail.com

Organisé par le Comité des Fêtes de Chiddes .

Place de l’Église Place de l’Eglise Chiddes 58170 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 11 92 90 04 comite.fetes.chiddes58@gmail.com

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English : Marché nocturne du terroir

L’événement Marché nocturne du terroir Chiddes a été mis à jour le 2026-03-31 par Nièvre Attractive