Marché nocturne du terroir Place de l’Église Chiddes
vendredi 7 août 2026 · Place de l'Église · Chiddes
Informations pratiques
Chiddes
Marché nocturne du terroir
Place de l’Église Place de l’Eglise Chiddes Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 18:00:00
fin : 2026-08-07 23:45:00
Date(s) :
2026-08-07
Marché Nocturne avec producteurs et artisans locaux (emplacements gratuits)
Repas Fondue Bourguignonne Buvette
Jeux gonflables pour enfants
Feux d’artifice offert par la Municipalité
Animation musicale
Réservations repas 06.14.20.34.61 ou 06.11.92.90.04 comite.fetes.chiddes58@gmail.com
Organisé par le Comité des Fêtes de Chiddes .
Place de l’Église Place de l’Eglise Chiddes 58170 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 11 92 90 04 comite.fetes.chiddes58@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Marché nocturne du terroir
L’événement Marché nocturne du terroir Chiddes a été mis à jour le 2026-03-31 par Nièvre Attractive