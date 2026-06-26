Marché nocturne Espelette
Marché nocturne Espelette vendredi 24 juillet 2026.
Espelette
Marché nocturne
Marché couvert Espelette Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 18:00:00
fin : 2026-07-24 22:00:00
Date(s) :
2026-07-24
Artisanat, créations originales, produits locaux. Ambiance estivale et conviviale. .
Marché couvert Espelette 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine anita.bijoux64@gmail.com
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English : Marché nocturne
L’événement Marché nocturne Espelette a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Pays Basque
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