Espelette

Marché nocturne

Marché couvert Espelette Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 18:00:00

fin : 2026-07-24 22:00:00

Date(s) :

2026-07-24

Artisanat, créations originales, produits locaux. Ambiance estivale et conviviale. .

Marché couvert Espelette 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine anita.bijoux64@gmail.com

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English : Marché nocturne

L’événement Marché nocturne Espelette a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Pays Basque