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Marché nocturne Espelette

Marché nocturne Espelette

Marché nocturne Espelette vendredi 24 juillet 2026.

Adresse
Marché couvert
Ville
64250 Espelette
Département
Pyrénées-Atlantiques
Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Tarif
0 0 0 Gratuit

Espelette

Marché nocturne

Marché couvert Espelette Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 18:00:00
fin : 2026-07-24 22:00:00

Date(s) :
2026-07-24

Artisanat, créations originales, produits locaux. Ambiance estivale et conviviale.   .

Marché couvert Espelette 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   anita.bijoux64@gmail.com

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English : Marché nocturne

L’événement Marché nocturne Espelette a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Pays Basque

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