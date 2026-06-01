Esvres

Marché nocturne

Place Joseph Bourreau Esvres Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 18:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Marché nocturne à Esvres !

L’association Esvres’N’Ments vous invite à son marché nocturne !

Samedi 20 juin 2026

À partir de 18 h 00

Place Joseph-Bourreau

Exposants, buvette et restauration pour une ambiance conviviale et animation musicale.

Marché nocturne à Esvres !

L’association Esvres’N’Ments vous invite à son marché nocturne !

Samedi 20 juin 2026

À partir de 18 h 00

Place Joseph-Bourreau

Tout sera réuni pour vous faire passer un agréable moment en famille ou entre amis exposants, buvette et restauration pour une ambiance conviviale.

En parallèle, place de la Mairie, un groupe de musiciens accompagné d’un chanteur assurera une animation musicale. .

Place Joseph Bourreau Esvres 37320 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 34 35 36 info@esvres.fr

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English :

Esvres Night Market!

The Esvres’N’Ments association invites you to its night market!

? Saturday, June 20, 2026

? Starting at 6:00 p.m.

? Place Joseph-Bourreau

Vendors, refreshments, and food for a friendly atmosphere and live music.

L’événement Marché nocturne Esvres a été mis à jour le 2026-06-15 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme