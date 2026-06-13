Willer-sur-Thur

Marche nocturne et bal populaire

rue de la Grande Armée Willer-sur-Thur Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-11 16:30:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Démarrez par une petite marche pour admirer de splendides paysages, sur un parcours d’environ 7km. Et ensuite, profitez du bal populaire et du spectacle pyrotechnique pour bien finir la journée !

Tout commence par une petite marche dans le village pour admirer de splendides paysages, sur un parcours balisé d’environ 7km avec plusieurs points de vue. À mi-parcours sangria et sirop vous donneront le courage nécessaire pour rejoindre le parking de la salle polyvalente. Après avoir dépensé tant de calories rien de tel qu’une bonne tarte flambée pour débuter la soirée. Bal populaire, restauration et buvette vous aideront à patienter jusqu’à 23h30 pour assister au spectacle pyrotechnique. .

rue de la Grande Armée Willer-sur-Thur 68760 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 82 39 39 andre.walter4@orange.fr

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English :

Start with a short walk to admire the splendid landscapes, on a course of about 7km. And then, enjoy the popular ball and the fireworks show to end the day well!

L’événement Marche nocturne et bal populaire Willer-sur-Thur a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay