Marché nocturne et Concert Le Bourg Grazac

Informations pratiques

Grazac

Marché nocturne et Concert

Le Bourg Au Prieuré Grazac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 18:00:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

A partir de 18h, rendez-vous au marché nocturne avec la présence de producteurs locaux et d’artisans créateurs. Restauration sur place et buvette. Concert en soirée.

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Le Bourg Au Prieuré Grazac 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 38 47

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English :

Starting at 6 p.m., come to the night market, featuring local producers and artisans. Food and drinks available on site. Concert in the evening.

L’événement Marché nocturne et Concert Grazac a été mis à jour le 2026-07-02 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire