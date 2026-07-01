Marché nocturne et Concert Le Bourg Grazac
vendredi 17 juillet 2026 · Le Bourg · Grazac
Informations pratiques
Grazac
Marché nocturne et Concert
Le Bourg Au Prieuré Grazac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 18:00:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
A partir de 18h, rendez-vous au marché nocturne avec la présence de producteurs locaux et d’artisans créateurs. Restauration sur place et buvette. Concert en soirée.
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Le Bourg Au Prieuré Grazac 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 38 47
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English :
Starting at 6 p.m., come to the night market, featuring local producers and artisans. Food and drinks available on site. Concert in the evening.
L’événement Marché nocturne et Concert Grazac a été mis à jour le 2026-07-02 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire
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