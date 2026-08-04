Marché nocturne et gourmand de Plounéour-Brignogan-Plages Ecole du Sacré-Coeur Plounéour-Brignogan-plages

Informations pratiques

Plounéour-Brignogan-plages

Marché nocturne et gourmand de Plounéour-Brignogan-Plages

Ecole du Sacré-Coeur 33 rue des Quatres Bras Plounéour-Brignogan-plages Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 17:00:00

fin : 2026-08-11 22:30:00

Date(s) :

2026-08-11

Après un premier succès au mois de juillet, la commune de Plounéour-Brignogan-Plages organise la deuxième édition du Marché nocturne et gourmand le mardi 11 août 2026 de 17h00 à 22h30.

Conçu comme une véritable fête locale, ce marché nocturne réunira des foodtrucks, des artisans et des commerçants locaux, habitués du marché hebdomadaire du vendredi ou acteurs économiques et artistiques de notre village, le tout dans une ambiance musicale, guinguette et festive. Cet événement se déroulera dans le cadre chaleureux et convivial de l’ancienne école du Sacré-Cœur, dans la cour principale. Venez nombreux célébrer l’été et les forces vives de notre village ! .

Ecole du Sacré-Coeur 33 rue des Quatres Bras Plounéour-Brignogan-plages 29890 Finistère Bretagne +33 6 37 56 63 14

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English :

L’événement Marché nocturne et gourmand de Plounéour-Brignogan-Plages Plounéour-Brignogan-plages a été mis à jour le 2026-07-30 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne