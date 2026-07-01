Informations pratiques

Saint-Rémy

Marché nocturne et soirée karaoké

1 Place de la Mairie Saint-Rémy Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 17:00:00

fin : 2026-07-15 21:30:00

Date(s) :

2026-07-15

Marché nocturne et soirée karaoké

Mercredi 15 juillet 2 événements pour une même soirée !

*Marché nocturne de 17h à 21h30

Venez découvrir les créations uniques et rencontrer des artisans passionnés !

Camion à pizza et bar ambulant seront présents sur place

*A partir de 19h

Soirée karaoké animé par les chanteurs de la forge

Evénement gratuit et ouvert à tous ! .

1 Place de la Mairie Saint-Rémy 14570 Calvados Normandie +33 7 68 21 84 75 lesamisdelaforge14570@gmail.com

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English : Marché nocturne et soirée karaoké

Night market and karaoke night

L’événement Marché nocturne et soirée karaoké Saint-Rémy a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Suisse Normande