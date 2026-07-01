Marché nocturne et soirée karaoké Saint-Rémy
mercredi 15 juillet 2026 · Saint-Rémy
Informations pratiques
Saint-Rémy
Marché nocturne et soirée karaoké
1 Place de la Mairie Saint-Rémy Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 17:00:00
fin : 2026-07-15 21:30:00
Date(s) :
2026-07-15
Marché nocturne et soirée karaoké
Mercredi 15 juillet 2 événements pour une même soirée !
*Marché nocturne de 17h à 21h30
Venez découvrir les créations uniques et rencontrer des artisans passionnés !
Camion à pizza et bar ambulant seront présents sur place
*A partir de 19h
Soirée karaoké animé par les chanteurs de la forge
Evénement gratuit et ouvert à tous ! .
1 Place de la Mairie Saint-Rémy 14570 Calvados Normandie +33 7 68 21 84 75 lesamisdelaforge14570@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Marché nocturne et soirée karaoké
Night market and karaoke night
L’événement Marché nocturne et soirée karaoké Saint-Rémy a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Suisse Normande
À voir aussi à Saint-Rémy (Calvados)
- St Rémy Plein Air Saint-Rémy 15 juillet 2026
- Fête de Saint-Rémy Saint-Rémy 17 juillet 2026
- Stage poterie initiation au tournage Atelier Terre d’Aur Saint-Rémy 3 août 2026
- Stage poterie initiation au tournage Atelier Terre d’Aur Saint-Rémy 10 août 2026
- Visite nocturne Ermitage de l’Etang de Sainte-Barbe avec la Société Naturaliste du Montbardois Rue de l’Étang Saint-Rémy 10 août 2026