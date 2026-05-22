Saint-Rémy

Fête de Saint-Rémy

Le Bourg Saint-Rémy Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-17

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-17

C’est la fête au village de Saint-Rémy !

Le Comité d’Animation de Saint-Rémy organise la fête du village sur le week-end des 17, 18 et 19 juillet 2026.

Vendredi 17 concours de belote salle des fêtes à 21h

Samedi 18 repas avec groupes à partir de 19h30 (à définir) .

Le Bourg Saint-Rémy 12200 Aveyron Occitanie +33 5 65 29 55 26 sainy.remy@wanadoo.fr

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English :

It’s party time in the village of Saint-Rémy!

L’événement Fête de Saint-Rémy Saint-Rémy a été mis à jour le 2026-05-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)