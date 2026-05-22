Fête de Saint-Rémy Saint-Rémy
Fête de Saint-Rémy Saint-Rémy vendredi 17 juillet 2026.
Saint-Rémy
Fête de Saint-Rémy
Le Bourg Saint-Rémy Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-17
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-17
C’est la fête au village de Saint-Rémy !
Le Comité d’Animation de Saint-Rémy organise la fête du village sur le week-end des 17, 18 et 19 juillet 2026.
Vendredi 17 concours de belote salle des fêtes à 21h
Samedi 18 repas avec groupes à partir de 19h30 (à définir) .
Le Bourg Saint-Rémy 12200 Aveyron Occitanie +33 5 65 29 55 26 sainy.remy@wanadoo.fr
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English :
It’s party time in the village of Saint-Rémy!
L’événement Fête de Saint-Rémy Saint-Rémy a été mis à jour le 2026-05-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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