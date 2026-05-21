Stage de poterie jeunesse tour de potier Terre d’Aur Saint-Rémy

Saint-Rémy

Stage de poterie jeunesse tour de potier

Terre d’Aur 854 Rte Jules Ferry Saint-Rémy Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 15:30:00

fin : 2026-07-17 17:30:00

Date(s) :

2026-07-13

Stage tour de potier Lun à vend 15h30-17h30. Pour enfants. Sur réservation.

Poterie Terre d’Aur 07 87 27 52 76 https://terredaur.com/ .

Terre d’Aur 854 Rte Jules Ferry Saint-Rémy 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 27 52 76

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English : Stage de poterie jeunesse tour de potier

L’événement Stage de poterie jeunesse tour de potier Saint-Rémy a été mis à jour le 2026-05-21 par Vallée de l’Isle en Périgord