Stage de poterie jeunesse modelage Terre d’Aur Saint-Rémy
Stage de poterie jeunesse modelage Terre d’Aur Saint-Rémy lundi 13 juillet 2026.
Saint-Rémy
Stage de poterie jeunesse modelage
Terre d’Aur 854 Rte Jules Ferry Saint-Rémy Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 13:00:00
fin : 2026-07-17 15:00:00
Date(s) :
2026-07-13
Stage modelage Lun à vend 13h-15h. Pour enfants. Sur réservation.
Poterie Terre d’Aur 07 87 27 52 76 https://terredaur.com/ .
Terre d’Aur 854 Rte Jules Ferry Saint-Rémy 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 27 52 76
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English : Stage de poterie jeunesse modelage
L’événement Stage de poterie jeunesse modelage Saint-Rémy a été mis à jour le 2026-05-21 par Vallée de l’Isle en Périgord
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