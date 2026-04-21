Stage poterie initiation au tournage Atelier Terre d’Aur Saint-Rémy

Saint-Rémy

Stage poterie initiation au tournage

Atelier Terre d’Aur 854 Route Jules Ferry Saint-Rémy Dordogne

Tarif : 170 – 170 – 170 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 15:30:00

fin : 2026-07-17 17:30:00

Date(s) :

2026-07-13

Vous cherchez une activité originale pour vos enfants ou ados pendant les vacances ? Offrez leur une immersion de 4 jours dans l’univers fascinant du tournage.

Pendant 8 heures de pratique, ils apprendront à dompter la terre en mouvement et à coordonner leurs gestes pour voir naître des formes entre leurs mains. C’est le stage idéal pour déconnecter des écrans, gagner en patience et repartir avec des pièces unique, fièrement tournée et décorées !

Le petit plus Une expérience sensorielle inoubliable au cœur des traditions artisanales.

Au programme Façonnage, décoration et personnalisation de pièces uniques.

Résultat des créations personnalisées à récupérer après cuisson.

Sur réservation. .

Atelier Terre d’Aur 854 Route Jules Ferry Saint-Rémy 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 27 52 76 terredaur@proton.me

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English : Stage poterie initiation au tournage

L’événement Stage poterie initiation au tournage Saint-Rémy a été mis à jour le 2026-04-21 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides