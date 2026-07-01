Marché nocturne gourmand Trogues
jeudi 30 juillet 2026 · Trogues
Informations pratiques
Trogues
Marché nocturne gourmand
place de l’Eglise Trogues Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 19:00:00
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-30
Marché nocturne gourmand
Place de l’Eglise à partir de 19 ans
Animation musicale, restaurations, artisans créateurs, spécialités locales
Marché nocturne gourmand
Place de l’Eglise à partir de 19 ans
Animation musicale, restaurations, artisans créateurs, spécialités locales .
place de l’Eglise Trogues 37220 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire comiteanimationtrogues@orange.fr
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English :
Gourmet Night Market
Place de l’Eglise (Ages 19 and up)
Live music, food vendors, artisans, local specialties
L’événement Marché nocturne gourmand Trogues a été mis à jour le 2026-07-23 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme