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AGENDA · Trogues

Marché nocturne gourmand Trogues

jeudi 30 juillet 2026 · Trogues

Marché nocturne gourmand Trogues

Informations pratiques

Début
jeudi 30 juillet 2026
Fin
jeudi 30 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
place de l'Eglise
Ville
37220 Trogues
Département
Indre-et-Loire
Tarif
Gratuit

Trogues

Marché nocturne gourmand

place de l’Eglise Trogues Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 19:00:00
fin : 2026-07-30

Date(s) :
2026-07-30

Marché nocturne gourmand
Place de l’Eglise à partir de 19 ans
Animation musicale, restaurations, artisans créateurs, spécialités locales
Marché nocturne gourmand
Place de l’Eglise à partir de 19 ans
Animation musicale, restaurations, artisans créateurs, spécialités locales   .

place de l’Eglise Trogues 37220 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire   comiteanimationtrogues@orange.fr

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English :

Gourmet Night Market
Place de l’Eglise (Ages 19 and up)
Live music, food vendors, artisans, local specialties

L’événement Marché nocturne gourmand Trogues a été mis à jour le 2026-07-23 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme