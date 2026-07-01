Informations pratiques

Trogues

Marché nocturne gourmand

place de l’Eglise Trogues Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 19:00:00

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

Marché nocturne gourmand

Place de l’Eglise à partir de 19 ans

Animation musicale, restaurations, artisans créateurs, spécialités locales

Marché nocturne gourmand

Place de l’Eglise à partir de 19 ans

Animation musicale, restaurations, artisans créateurs, spécialités locales .

place de l’Eglise Trogues 37220 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire comiteanimationtrogues@orange.fr

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English :

Gourmet Night Market

Place de l’Eglise (Ages 19 and up)

Live music, food vendors, artisans, local specialties

L’événement Marché nocturne gourmand Trogues a été mis à jour le 2026-07-23 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme