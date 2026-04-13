Marché Nocturne Gouzon
Marché Nocturne Gouzon vendredi 14 août 2026.
Gouzon
Marché Nocturne
place du marché Gouzon Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 18:00:00
fin : 2026-08-14 23:00:00
Date(s) :
2026-08-14
Marché de producteurs de Pays composés uniquement de producteurs locaux et artisanaux qui privilégient le contact entre producteurs et consommateurs. En partenariat avec le réseau des agriculteurs Creusois Bienvenue à la ferme . .
place du marché Gouzon 23230 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 65 50 90 contact@creuseconfluencetourisme.com
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English : Marché Nocturne
L’événement Marché Nocturne Gouzon a été mis à jour le 2026-04-13 par Creuse Confluence Tourisme
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