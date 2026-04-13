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Marché Nocturne Gouzon

Marché Nocturne Gouzon

Marché Nocturne Gouzon vendredi 14 août 2026.

Adresse : place du marché

Ville : 23230 Gouzon

Département : Creuse

Début : vendredi 14 août 2026

Fin : samedi 15 août 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Gouzon

Marché Nocturne

place du marché Gouzon Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 18:00:00
fin : 2026-08-14 23:00:00

Date(s) :
2026-08-14

Marché de producteurs de Pays composés uniquement de producteurs locaux et artisanaux qui privilégient le contact entre producteurs et consommateurs. En partenariat avec le réseau des agriculteurs Creusois Bienvenue à la ferme .   .

place du marché Gouzon 23230 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 65 50 90  contact@creuseconfluencetourisme.com

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English : Marché Nocturne

L’événement Marché Nocturne Gouzon a été mis à jour le 2026-04-13 par Creuse Confluence Tourisme

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