Hautefontaine

Marché Nocturne | Hautefontaine

Grande Rue Hautefontaine Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 17:00:00

fin : 2026-07-03 21:00:00

Date(s) :

2026-07-03

Le comité des Fêtes de Hautefontaine vous invite à découvrir son marché nocturne !

Venez nombreux pour passer une belle soirée conviviale et festive.

Buvette et petite restauration sur place.

Le comité des Fêtes de Hautefontaine vous invite à découvrir son marché nocturne !

Venez nombreux pour passer une belle soirée conviviale et festive.

Buvette et petite restauration sur place. .

Grande Rue Hautefontaine 60350 Oise Hauts-de-France +33 6 24 83 95 00

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English :

The Hautefontaine Festival Committee invites you to discover its night market!

Come one, come all to spend a convivial and festive evening.

Refreshments and snacks on site.

L’événement Marché Nocturne | Hautefontaine Hautefontaine a été mis à jour le 2026-05-24 par Compiègne Pierrefonds Tourisme