Marché Nocturne | Hautefontaine Hautefontaine
Marché Nocturne | Hautefontaine Hautefontaine vendredi 3 juillet 2026.
Hautefontaine
Marché Nocturne | Hautefontaine
Grande Rue Hautefontaine Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 17:00:00
fin : 2026-07-03 21:00:00
Date(s) :
2026-07-03
Le comité des Fêtes de Hautefontaine vous invite à découvrir son marché nocturne !
Venez nombreux pour passer une belle soirée conviviale et festive.
Buvette et petite restauration sur place.
Le comité des Fêtes de Hautefontaine vous invite à découvrir son marché nocturne !
Venez nombreux pour passer une belle soirée conviviale et festive.
Buvette et petite restauration sur place. .
Grande Rue Hautefontaine 60350 Oise Hauts-de-France +33 6 24 83 95 00
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English :
The Hautefontaine Festival Committee invites you to discover its night market!
Come one, come all to spend a convivial and festive evening.
Refreshments and snacks on site.
L’événement Marché Nocturne | Hautefontaine Hautefontaine a été mis à jour le 2026-05-24 par Compiègne Pierrefonds Tourisme