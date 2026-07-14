Marché nocturne Espace de loisirs Amphélia Imphy

Informations pratiques

Imphy

Marché nocturne

Espace de loisirs Amphélia Champs des Peupliers Imphy Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 18:00:00

fin : 2026-08-22 23:00:00

Date(s) :

2026-08-22

Une soirée placée sous le signe du savoir-faire !

Le marché nocturne réunira commerçants, artisans, créateurs et producteurs locaux dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Tout au long de la soirée, les visiteurs découvriront une grande diversité de produits, échangeront avec les exposants et apprécieront la richesse des savoir-faire du territoire.

Cette manifestation est l’occasion pour les professionnels locaux de mettre en valeur leurs créations, leurs spécialités et leur passion.

Venez profiter de cet agréable rendez-vous estival. .

Espace de loisirs Amphélia Champs des Peupliers Imphy 58160 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 90 95 00

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English : Marché nocturne

L’événement Marché nocturne Imphy a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Sud Nivernais