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AGENDA · Juillac-le-Coq

Marché Nocturne Juillac-le-Coq

samedi 29 août 2026 · Juillac-le-Coq

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
2 place de la Mairie
Ville
16130 Juillac-le-Coq
Département
Charente
Tarif

Juillac-le-Coq

Marché Nocturne

2 place de la Mairie Juillac-le-Coq Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 19:00:00
fin : 2026-08-29

Date(s) :
2026-08-29

Marché nocturne avec de nombreux commerçants, soirée musicale avec orchestre
Venez passer un moment convivial en famille ou entre amis autour de produits frais et locaux !
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2 place de la Mairie Juillac-le-Coq 16130 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 83 04 42 

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English :

Night market with many vendors, musical evening featuring a band
Come enjoy a fun time with family or friends while sampling fresh, local products!

L’événement Marché Nocturne Juillac-le-Coq a été mis à jour le 2026-07-28 par Destination Cognac

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