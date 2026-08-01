Marché Nocturne Juillac-le-Coq
samedi 29 août 2026 · Juillac-le-Coq
Informations pratiques
Juillac-le-Coq
Marché Nocturne
2 place de la Mairie Juillac-le-Coq Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 19:00:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
Marché nocturne avec de nombreux commerçants, soirée musicale avec orchestre
Venez passer un moment convivial en famille ou entre amis autour de produits frais et locaux !
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2 place de la Mairie Juillac-le-Coq 16130 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 83 04 42
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English :
Night market with many vendors, musical evening featuring a band
Come enjoy a fun time with family or friends while sampling fresh, local products!
L’événement Marché Nocturne Juillac-le-Coq a été mis à jour le 2026-07-28 par Destination Cognac
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