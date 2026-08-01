Informations pratiques

Juillac-le-Coq

Marché Nocturne

2 place de la Mairie Juillac-le-Coq Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 19:00:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Marché nocturne avec de nombreux commerçants, soirée musicale avec orchestre

Venez passer un moment convivial en famille ou entre amis autour de produits frais et locaux !

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2 place de la Mairie Juillac-le-Coq 16130 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 83 04 42

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English :

Night market with many vendors, musical evening featuring a band

Come enjoy a fun time with family or friends while sampling fresh, local products!

L’événement Marché Nocturne Juillac-le-Coq a été mis à jour le 2026-07-28 par Destination Cognac