Les Aires

MARCHÉ NOCTURNE

801 Route de Gatinié Les Aires Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06

fin : 2026-09-02

Date(s) :

2026-05-06 2026-05-13 2026-05-20 2026-05-27 2026-06-03 2026-06-10 2026-06-17 2026-06-24 2026-07-01 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26 2026-09-02 2026-09-09 2026-09-16

Marché nocturne

Tous les mercredis à partir de 18h

allée principale camping du Gatinié

Infos 04 67 95 71 95

Marché nocturne

Tous les mercredis à partir de 18h

allée principale camping du Gatinié

Infos 04 67 95 71 95 .

801 Route de Gatinié Les Aires 34600 Hérault Occitanie +33 4 67 95 71 95

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English :

Night market

Every Wednesday from 6pm

allée principale camping du Gatinié

Info 04 67 95 71 95

L’événement MARCHÉ NOCTURNE Les Aires a été mis à jour le 2026-05-07 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB