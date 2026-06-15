Milhac-de-Nontron

Marché nocturne

Milhac-de-Nontron Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-10 18:00:00

fin : 2026-08-10 23:00:00

Date(s) :

2026-08-10

Artisanat local, producteurs, restauration et musique. Avec C.E.R.F trio rock français. .

Milhac-de-Nontron 24470 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 23 41 71

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English : Marché nocturne

L’événement Marché nocturne Milhac-de-Nontron a été mis à jour le 2026-06-15 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin