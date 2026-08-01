Découverte de la poterie Boutique De Nos Mains Milhac-de-Nontron

Informations pratiques

Milhac-de-Nontron

Découverte de la poterie

Boutique De Nos Mains 1528 route de la Côle Milhac-de-Nontron Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

De 10h à 12h ou de 14h30 à 16h30. Venez réaliser un bol ou mug en faïence blanche, décors aux engobes colorés. En groupe de 5 maximum, je vous accompagne dans la découverte de la matière et du geste. A partir de 5 ans. .

Boutique De Nos Mains 1528 route de la Côle Milhac-de-Nontron 24470 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 03 77 53 myriamelmassian@gmail.com

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English : Découverte de la poterie

L’événement Découverte de la poterie Milhac-de-Nontron a été mis à jour le 2026-07-30 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin