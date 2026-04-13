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Festival de l’été en Périgord Vert concert Milhac-de-Nontron

Festival de l’été en Périgord Vert concert Milhac-de-Nontron

Festival de l’été en Périgord Vert concert Milhac-de-Nontron samedi 8 août 2026.

Adresse : Eglise

Ville : 24470 Milhac-de-Nontron

Département : Dordogne

Début : samedi 8 août 2026

Fin : samedi 8 août 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Milhac-de-Nontron

Festival de l’été en Périgord Vert concert

Eglise Milhac-de-Nontron Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 18:00:00
fin : 2026-08-08

Date(s) :
2026-08-08

Orchestre de chambre MuPaVi
Orchestre de chambre MuPaVi   .

Eglise Milhac-de-Nontron 24470 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 52 39 94 

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English : Festival de l’été en Périgord Vert concert

MuPaVi Chamber Orchestra

L’événement Festival de l’été en Périgord Vert concert Milhac-de-Nontron a été mis à jour le 2026-04-13 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin

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