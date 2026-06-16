Milhac-de-Nontron

Atelier Vannerie

1528 route de la Côle Milhac-de-Nontron Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 14:30:00

fin : 2026-07-18 18:00:00

Date(s) :

2026-07-18

Venez réaliser une mangeoire à oiseaux, ou une suspension pour plante, en osier brut. En groupe de 6 maximum, accompagnement dans la découverte de la matière et du geste. Vous repartirez avec votre création, un précieux savoir-faire et de bons souvenirs. L’outillage et la matière sont fournis. L’atelier est ouvert à tous et toutes à partir de 15 ans. .

1528 route de la Côle Milhac-de-Nontron 24470 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 34 64 98 atelier_saulesister@proton.me

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English : Atelier Vannerie

L’événement Atelier Vannerie Milhac-de-Nontron a été mis à jour le 2026-06-16 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin