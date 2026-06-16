Atelier Vannerie Milhac-de-Nontron
Atelier Vannerie Milhac-de-Nontron samedi 18 juillet 2026.
Milhac-de-Nontron
Atelier Vannerie
1528 route de la Côle Milhac-de-Nontron Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 14:30:00
fin : 2026-07-18 18:00:00
Date(s) :
2026-07-18
Venez réaliser une mangeoire à oiseaux, ou une suspension pour plante, en osier brut. En groupe de 6 maximum, accompagnement dans la découverte de la matière et du geste. Vous repartirez avec votre création, un précieux savoir-faire et de bons souvenirs. L’outillage et la matière sont fournis. L’atelier est ouvert à tous et toutes à partir de 15 ans. .
1528 route de la Côle Milhac-de-Nontron 24470 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 34 64 98 atelier_saulesister@proton.me
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier Vannerie
L’événement Atelier Vannerie Milhac-de-Nontron a été mis à jour le 2026-06-16 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin
À voir aussi à Milhac-de-Nontron (Dordogne)
- Balade nocturne à la rencontre des merveilles de la nuit Milhac-de-Nontron 17 juillet 2026
- Eté actif Randonnée thématique La ferme ForMul’Ane Saint-Estèphe 27 juillet 2026
- Marché nocturne Milhac-de-Nontron 27 juillet 2026
- Festival de l’été en Périgord Vert concert Milhac-de-Nontron 8 août 2026
- Festival de l’été en Périgord Vert concert Milhac-de-Nontron 9 août 2026