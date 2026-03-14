Balade nocturne à la rencontre des merveilles de la nuit

Milhac-de-Nontron Dordogne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Quand la nuit tombe, un autre monde s’éveille… Cette balade guidée vous invite à éveiller vos sens pour découvrir la vie nocturne écoute des chants de la nuit, observation du ciel, approche de la faune discrète et anecdotes naturalistes. Une expérience sensorielle accessible à tous.Sur réservation

Quand la nuit tombe, un autre monde s’éveille… Cette balade guidée vous invite à éveiller vos sens pour découvrir la vie nocturne écoute des chants de la nuit, observation du ciel, approche de la faune discrète et anecdotes naturalistes. Une expérience sensorielle accessible à tous. Sur réservation. .

Milhac-de-Nontron 24470 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 34 61 12 04 laforetdemerveille@gmail.com

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English : Balade nocturne à la rencontre des merveilles de la nuit

When night falls, another world awakens? This guided walk invites you to awaken your senses and discover nocturnal life: listening to the songs of the night, observing the sky, getting close to discreet fauna and naturalist anecdotes. A sensory experience accessible to all. A sensory experience accessible to all

L’événement Balade nocturne à la rencontre des merveilles de la nuit Milhac-de-Nontron a été mis à jour le 2026-03-10 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin