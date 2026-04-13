Festival de l’été en Périgord Vert concert Milhac-de-Nontron
Festival de l’été en Périgord Vert concert Milhac-de-Nontron dimanche 9 août 2026.
Milhac-de-Nontron
Festival de l’été en Périgord Vert concert
Eglise Milhac-de-Nontron Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 18:00:00
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
Orchestre de chambre MuPaVi
Orchestre de chambre MuPaVi .
Eglise Milhac-de-Nontron 24470 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 52 39 94
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English : Festival de l’été en Périgord Vert concert
MuPaVi Chamber Orchestra
L’événement Festival de l’été en Périgord Vert concert Milhac-de-Nontron a été mis à jour le 2026-04-13 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin