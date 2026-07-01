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AGENDA · Millay

Marché nocturne Le bourg Millay

vendredi 17 juillet 2026 · Le bourg · Millay

Informations pratiques

Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Le bourg
Adresse
Centre du village
Ville
58170 Millay
Département
Nièvre
Tarif

Millay

Marché nocturne

Le bourg Centre du village Millay Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 18:00:00
fin : 2026-07-17 23:00:00

Date(s) :
2026-07-17

Marché artisanal à partir de 18h sur la place du village, nombreux exposants, produits locaux.
Animation musicale.
Infos au 03 86 30 08 88   .

Le bourg Centre du village Millay 58170 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 30 08 88 

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English : Marché nocturne

L’événement Marché nocturne Millay a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Rives du Morvan

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