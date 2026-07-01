Marché nocturne Le bourg Millay

Informations pratiques

Millay

Marché nocturne

Le bourg Centre du village Millay Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 18:00:00

fin : 2026-07-17 23:00:00

Date(s) :

2026-07-17

Marché artisanal à partir de 18h sur la place du village, nombreux exposants, produits locaux.

Animation musicale.

Infos au 03 86 30 08 88 .

Le bourg Centre du village Millay 58170 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 30 08 88

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English : Marché nocturne

L’événement Marché nocturne Millay a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Rives du Morvan