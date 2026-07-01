AGENDA · Millay
Marché nocturne Le bourg Millay
vendredi 17 juillet 2026 · Le bourg · Millay
Informations pratiques
Millay
Marché nocturne
Le bourg Centre du village Millay Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 18:00:00
fin : 2026-07-17 23:00:00
Date(s) :
2026-07-17
Marché artisanal à partir de 18h sur la place du village, nombreux exposants, produits locaux.
Animation musicale.
Infos au 03 86 30 08 88 .
Le bourg Centre du village Millay 58170 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 30 08 88
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English : Marché nocturne
L’événement Marché nocturne Millay a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Rives du Morvan
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