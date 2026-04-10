Marché nocturne Ville du Pont Montbenoît
Marché nocturne Ville du Pont Montbenoît samedi 30 mai 2026.
Montbenoît
Marché nocturne
Ville du Pont Ancienne mairie Montbenoît Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 18:00:00
fin : 2026-05-30 23:00:00
Date(s) :
2026-05-30
A partir de 18h.
Organisé par le Comité des Fêtes de Ville du Pont.
Marché nocturne avec stand d’artisans et de gastronomie. Annulation en cas de mauvais temps. Buvette et restauration.
Entrée libre.
Renseignements auprès du Comité des Fêtes. .
Ville du Pont Ancienne mairie Montbenoît 25650 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 03 00 79 62 elodie.brulport@gmail.com
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English : Marché nocturne
L’événement Marché nocturne Montbenoît a été mis à jour le 2026-04-10 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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