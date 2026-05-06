Soirée astronomie observation du ciel d’été Observatoire de la Perdrix Montbenoît

Montbenoît

Soirée astronomie observation du ciel d’été

Observatoire de la Perdrix La Perdrix Montbenoît Doubs

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 21:30:00

fin : 2026-07-03 23:30:00

Date(s) :

2026-07-03 2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28

A 21h30 en juillet, à 21h en août, à 20h30 en septembre (durée 1h30 à 2h).

Organisée par l’AstroClub du Haut-Doubs.

Soirée de découverte du ciel d’été + soirées spéciales découverte de la Lune les 20 juillet, 15 août et 14 septembre. Annulation si temps couvert. Tout public dès 8 ans. Vêtements chauds vivement conseillés.

5€ pers, gratuit (-10 ans).

Inscription conseillée par mail. .

Observatoire de la Perdrix La Perdrix Montbenoît 25650 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 86 63 48 astroclubhd@outlook.fr

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English : Soirée astronomie observation du ciel d’été

L’événement Soirée astronomie observation du ciel d’été Montbenoît a été mis à jour le 2026-05-06 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS