Soirée astronomie observation du ciel d’été Observatoire de la Perdrix Montbenoît
Soirée astronomie observation du ciel d’été Observatoire de la Perdrix Montbenoît vendredi 3 juillet 2026.
Montbenoît
Soirée astronomie observation du ciel d’été
Observatoire de la Perdrix La Perdrix Montbenoît Doubs
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 21:30:00
fin : 2026-07-03 23:30:00
Date(s) :
2026-07-03 2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28
A 21h30 en juillet, à 21h en août, à 20h30 en septembre (durée 1h30 à 2h).
Organisée par l’AstroClub du Haut-Doubs.
Soirée de découverte du ciel d’été + soirées spéciales découverte de la Lune les 20 juillet, 15 août et 14 septembre. Annulation si temps couvert. Tout public dès 8 ans. Vêtements chauds vivement conseillés.
5€ pers, gratuit (-10 ans).
Inscription conseillée par mail. .
Observatoire de la Perdrix La Perdrix Montbenoît 25650 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 86 63 48 astroclubhd@outlook.fr
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English : Soirée astronomie observation du ciel d’été
L’événement Soirée astronomie observation du ciel d’été Montbenoît a été mis à jour le 2026-05-06 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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