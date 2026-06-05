Marché nocturne Orthez
Marché nocturne Orthez vendredi 3 juillet 2026.
Orthez
Marché nocturne
dans les rues Orthez Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 18:00:00
fin : 2026-07-03 23:00:00
Date(s) :
2026-07-03
Cet événement festif et commercial invite les locaux et habitants des communes alentour à flâner en ville, à faire son shopping et à se poser en terrasse, le tout dans une ambiance musicale assurée par divers groupes de musique de rue ou en concert sur scène. Des espaces jeux et animations sont installés pour amuser les tout-petits et vivre ce moment en famille.
Marché annulé en cas de pluie. .
dans les rues Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
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English : Marché nocturne
L’événement Marché nocturne Orthez a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Coeur de Béarn
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