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Marché nocturne Orthez

Marché nocturne Orthez

Marché nocturne Orthez vendredi 21 août 2026.

Adresse : dans les rues

Ville : 64300 Orthez

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : vendredi 21 août 2026

Fin : samedi 22 août 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Orthez

Marché nocturne

dans les rues Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 18:00:00
fin : 2026-08-21 23:00:00

Date(s) :
2026-08-21

Cet événement festif et commercial invite les locaux et habitants des communes alentour à flâner en ville, à faire son shopping et à se poser en terrasse, le tout dans une ambiance musicale assurée par divers groupes de musique de rue ou en concert sur scène. Des espaces jeux et animations sont installés pour amuser les tout-petits et vivre ce moment en famille.

Marché annulé en cas de pluie.   .

dans les rues Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine  

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English : Marché nocturne

L’événement Marché nocturne Orthez a été mis à jour le 2026-05-31 par OT Coeur de Béarn

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