Informations pratiques

Peyrins

Marché nocturne

Village Peyrins Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 18:00:00

fin : 2026-07-18 00:00:00

Date(s) :

2026-07-18

Venez nombreux au marché nocturne organisé par le Comité Loisirs et Sports de Peyrins et profitez d’une buvette, de la restauration et de la présence de Dany Morland en soirée pour son dernier tour de chant.

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Village Peyrins 26380 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 87 44 11 89 cls.peyrins@gmail.com

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English :

Come out in large numbers to the night market organized by the Peyrins Leisure and Sports Committee and enjoy refreshments, food, and a performance by Dany Morland later in the evening for his final concert.

L’événement Marché nocturne Peyrins a été mis à jour le 2026-06-19 par Valence Romans Tourisme