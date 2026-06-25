Port-Vendres

MARCHÉ NOCTURNE

quai François Joly Port-Vendres Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-06-25 17:00:00

fin : 2026-08-06 23:59:00

Date(s) :

2026-06-25 2026-07-02 2026-07-04 2026-07-09 2026-07-14 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-25 2026-07-30 2026-08-02 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27 2026-09-03

Ambiance estivale garantie à Port-Vendres avec son marché nocturne du jeudi artisanat et saveurs locales pour des soirées pleines de charme.

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quai François Joly Port-Vendres 66660 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 48 98 00 08

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English :

Summer ambience guaranteed in Port-Vendres with its Thursday night market: crafts and local flavors for evenings full of charm.

L’événement MARCHÉ NOCTURNE Port-Vendres a été mis à jour le 2026-06-22 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE