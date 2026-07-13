Informations pratiques

Roquebrun

MARCHÉ NOCTURNE

Place de la rotissoire Roquebrun Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20

fin : 2026-07-20

Date(s) :

2026-07-20

Rendez-vous au marché nocturne de Roquebrun pour une soirée estivale conviviale. Au programme artisans et producteurs locaux, animation musicale, petite restauration par les commerçants et buvette tenue par les vignerons et la brasserie.

Plongez au cœur de l’ambiance chaleureuse du village à l’occasion de ce rendez-vous estival incontournable. Flânez parmi les étals des producteurs et artisans locaux pour y découvrir une belle variété de richesses régionales, du miel aux créations artisanales et bijoux, en passant par les conserveries locales. Pour parfaire cette soirée conviviale en famille ou entre amis, une animation musicale viendra rythmer votre parcours. Côté papilles, vous pourrez savourer l’offre de restauration proposée par les commerçants du village, tout en profitant d’une buvette locale tenue avec complicité par les vignerons et la brasserie de la commune. Une belle occasion de partager un moment de complicité et de terroir sous les lampions. .

Place de la rotissoire Roquebrun 34460 Hérault Occitanie contact@roquebrun.fr

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English : MARCHÉ NOCTURNE

Come to the Roquebrun night market for a fun summer evening. On the program: local artisans and producers, live music, light refreshments from local merchants, and a bar run by the winemakers and the brewery.

L’événement MARCHÉ NOCTURNE Roquebrun a été mis à jour le 2026-07-04 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC