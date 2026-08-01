Informations pratiques

Roquebrun

SOIREE SOUS LES ETOILES

12 Avenue de Balaussan Roquebrun Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Le Caveau Gourmand vous accueille pour une soirée étoilée à Roquebrun ! Musique en live, dégustation des vins du Domaine de Balaussan, bar à huîtres, planches à partager et repas gourmand vous attendent au cœur du vignoble.

Immergez-vous dans l’ambiance chaleureuse d’une douce nuit d’été au cœur du vignoble de Roquebrun. Le Caveau Gourmand vous invite à vivre une expérience festive unique alliant musique en live et plaisirs du palais. Laissez-vous séduire par les cuvées emblématiques du Domaine de Balaussan, à savourer aux côtés d’un bar à huîtres fraîches et de généreuses planches à partager. Pour prolonger ce moment de partage en famille ou entre amis, régalez-vous avec la formule repas élaborée selon l’inspiration du chef. Un rendez-vous incontournable sous le ciel étoilé du Haut-Languedoc ! .

12 Avenue de Balaussan Roquebrun 34460 Hérault Occitanie +33 6 99 86 77 18

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English :

Le Caveau Gourmand invites you to a star-studded evening in Roquebrun! Live music, wine tastings from Domaine de Balaussan, an oyster bar, platters to share, and a gourmet meal await you in the heart of the vineyard.

L’événement SOIREE SOUS LES ETOILES Roquebrun a été mis à jour le 2026-07-29 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC