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SOIREE SOUS LES ETOILES Roquebrun

mercredi 12 août 2026 · Roquebrun

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Adresse
12 Avenue de Balaussan
Ville
34460 Roquebrun
Département
Hérault
Tarif

Roquebrun

SOIREE SOUS LES ETOILES

12 Avenue de Balaussan Roquebrun Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12
fin : 2026-08-12

Date(s) :
2026-08-12

Le Caveau Gourmand vous accueille pour une soirée étoilée à Roquebrun ! Musique en live, dégustation des vins du Domaine de Balaussan, bar à huîtres, planches à partager et repas gourmand vous attendent au cœur du vignoble.
Immergez-vous dans l’ambiance chaleureuse d’une douce nuit d’été au cœur du vignoble de Roquebrun. Le Caveau Gourmand vous invite à vivre une expérience festive unique alliant musique en live et plaisirs du palais. Laissez-vous séduire par les cuvées emblématiques du Domaine de Balaussan, à savourer aux côtés d’un bar à huîtres fraîches et de généreuses planches à partager. Pour prolonger ce moment de partage en famille ou entre amis, régalez-vous avec la formule repas élaborée selon l’inspiration du chef. Un rendez-vous incontournable sous le ciel étoilé du Haut-Languedoc !   .

12 Avenue de Balaussan Roquebrun 34460 Hérault Occitanie +33 6 99 86 77 18 

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English :

Le Caveau Gourmand invites you to a star-studded evening in Roquebrun! Live music, wine tastings from Domaine de Balaussan, an oyster bar, platters to share, and a gourmet meal await you in the heart of the vineyard.

L’événement SOIREE SOUS LES ETOILES Roquebrun a été mis à jour le 2026-07-29 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC

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