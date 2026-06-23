Marché nocturne Rosières-en-Santerre
Marché nocturne Rosières-en-Santerre vendredi 14 août 2026.
Rosières-en-Santerre
Marché nocturne
Rosières-en-Santerre Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 18:00:00
fin : 2026-08-14 22:00:00
Date(s) :
2026-08-14
La municipalité de Rosières en Santerre dans le cadre de sa première formule un été à Rosières organise, un marché nocturne le vendredi 14 août 2026 de 18h à 22h dans le centre ville.
Vous y trouverez des artisans, des créateurs, des producteurs et des commerçants.
La municipalité de Rosières en Santerre dans le cadre de sa première formule un été à Rosières organise, un marché nocturne le vendredi 14 août 2026 de 18h à 22h dans le centre ville.
Vous y trouverez des artisans, des créateurs, des producteurs et des commerçants. .
Rosières-en-Santerre 80170 Somme Hauts-de-France p.corde@mairie-rosieres80.fr
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English :
The municipality of Rosières-en-Santerre, as part of its first Un Été à Rosières initiative, is organizing a night market on Friday, August 14, 2026, from 6:00 p.m. to 10:00 p.m. in the town center.
You’ll find artisans, designers, producers, and shopkeepers there.
L’événement Marché nocturne Rosières-en-Santerre a été mis à jour le 2026-06-23 par OT HAUTE SOMME PERONNE