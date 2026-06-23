Saint-Goin

Marché nocturne Saint Goin

Avenue du Saliga Saint-Goin Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 18:00:00

fin : 2026-07-18 21:30:00

Date(s) :

2026-07-18

Cette soirée conviviale mettra à l’honneur les producteurs et artisans locaux, avec restauration sur place, animation musicale assurée par Pierre Chérèze et espace repas sous chapiteau. .

Avenue du Saliga Saint-Goin 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 88 00 03 mairie.saintgoin@gmail.com

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English : Marché nocturne Saint Goin

L’événement Marché nocturne Saint Goin Saint-Goin a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme du Haut-Béarn