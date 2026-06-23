Marché nocturne Saint Goin Saint-Goin
Marché nocturne Saint Goin Saint-Goin samedi 18 juillet 2026.
Saint-Goin
Marché nocturne Saint Goin
Avenue du Saliga Saint-Goin Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 18:00:00
fin : 2026-07-18 21:30:00
Date(s) :
2026-07-18
Cette soirée conviviale mettra à l’honneur les producteurs et artisans locaux, avec restauration sur place, animation musicale assurée par Pierre Chérèze et espace repas sous chapiteau. .
Avenue du Saliga Saint-Goin 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 88 00 03 mairie.saintgoin@gmail.com
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English : Marché nocturne Saint Goin
L’événement Marché nocturne Saint Goin Saint-Goin a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme du Haut-Béarn
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