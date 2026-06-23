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Marché nocturne Saint Goin Saint-Goin

Marché nocturne Saint Goin Saint-Goin

Marché nocturne Saint Goin Saint-Goin samedi 18 juillet 2026.

Adresse
Avenue du Saliga
Ville
64400 Saint-Goin
Département
Pyrénées-Atlantiques
Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Tarif
0 0 0 Gratuit

Saint-Goin

Marché nocturne Saint Goin

Avenue du Saliga Saint-Goin Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 18:00:00
fin : 2026-07-18 21:30:00

Date(s) :
2026-07-18

Cette soirée conviviale mettra à l’honneur les producteurs et artisans locaux, avec restauration sur place, animation musicale assurée par Pierre Chérèze et espace repas sous chapiteau.   .

Avenue du Saliga Saint-Goin 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 88 00 03  mairie.saintgoin@gmail.com

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English : Marché nocturne Saint Goin

L’événement Marché nocturne Saint Goin Saint-Goin a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme du Haut-Béarn

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