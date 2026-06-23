MARCHE NOCTURNE rue à Soing Soing-Cubry-Charentenay
mercredi 22 juillet 2026 · rue à Soing · Soing-Cubry-Charentenay
Informations pratiques
Soing-Cubry-Charentenay
MARCHE NOCTURNE
rue à Soing RUE DE LA LIBERTE Soing-Cubry-Charentenay Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 17:00:00
fin : 2026-07-22 23:00:00
Date(s) :
2026-07-22
Marché nocturne le 22 Juillet de 17 à 23h
Rue de la liberté à Soing.
25 à 30 exposants.
Buvette et petite restauration. .
rue à Soing RUE DE LA LIBERTE Soing-Cubry-Charentenay 70130 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 40 27 55 triodyn70130@gmail.com
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English : MARCHE NOCTURNE
L’événement MARCHE NOCTURNE Soing-Cubry-Charentenay a été mis à jour le 2026-06-23 par OFFICE DE TOURISME DES COMBES A LA SAÔNE