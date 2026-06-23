UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Soing-Cubry-Charentenay

MARCHE NOCTURNE rue à Soing Soing-Cubry-Charentenay

mercredi 22 juillet 2026 · rue à Soing · Soing-Cubry-Charentenay

MARCHE NOCTURNE rue à Soing Soing-Cubry-Charentenay

Informations pratiques

Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
rue à Soing
Adresse
RUE DE LA LIBERTE
Ville
70130 Soing-Cubry-Charentenay
Département
Haute-Saône
Tarif
Gratuit Gratuit

Soing-Cubry-Charentenay

MARCHE NOCTURNE

rue à Soing RUE DE LA LIBERTE Soing-Cubry-Charentenay Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 17:00:00
fin : 2026-07-22 23:00:00

Date(s) :
2026-07-22

Marché nocturne le 22 Juillet de 17 à 23h
Rue de la liberté à Soing.
25 à 30 exposants.
Buvette et petite restauration.   .

rue à Soing RUE DE LA LIBERTE Soing-Cubry-Charentenay 70130 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 40 27 55  triodyn70130@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : MARCHE NOCTURNE

L’événement MARCHE NOCTURNE Soing-Cubry-Charentenay a été mis à jour le 2026-06-23 par OFFICE DE TOURISME DES COMBES A LA SAÔNE