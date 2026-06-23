MARCHE NOCTURNE rue à Soing Soing-Cubry-Charentenay

Informations pratiques

Soing-Cubry-Charentenay

MARCHE NOCTURNE

rue à Soing RUE DE LA LIBERTE Soing-Cubry-Charentenay Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 17:00:00

fin : 2026-07-22 23:00:00

Date(s) :

2026-07-22

Marché nocturne le 22 Juillet de 17 à 23h

Rue de la liberté à Soing.

25 à 30 exposants.

Buvette et petite restauration. .

rue à Soing RUE DE LA LIBERTE Soing-Cubry-Charentenay 70130 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 40 27 55 triodyn70130@gmail.com

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English : MARCHE NOCTURNE

L’événement MARCHE NOCTURNE Soing-Cubry-Charentenay a été mis à jour le 2026-06-23 par OFFICE DE TOURISME DES COMBES A LA SAÔNE