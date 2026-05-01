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Marché nocturne Valliquerville

Marché nocturne Valliquerville vendredi 22 mai 2026.

Ville : 76190 Valliquerville

Département : Seine-Maritime

Début : vendredi 22 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Valliquerville

Marché nocturne

Valliquerville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 17:00:00
fin : 2026-05-22 23:00:00

Date(s) :
2026-05-22

Le comité des fêtes de Valliquerville organise un marché nocturne avec de nombreux producteurs et artisans locaux.   .

Valliquerville 76190 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 96 00 98 

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English : Marché nocturne

L’événement Marché nocturne Valliquerville a été mis à jour le 2026-05-04 par Yvetot Normandie Tourisme

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