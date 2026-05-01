Marché nocturne Valliquerville
Marché nocturne Valliquerville vendredi 22 mai 2026.
Valliquerville
Marché nocturne
Valliquerville Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 17:00:00
fin : 2026-05-22 23:00:00
Date(s) :
2026-05-22
Le comité des fêtes de Valliquerville organise un marché nocturne avec de nombreux producteurs et artisans locaux. .
Valliquerville 76190 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 96 00 98
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English : Marché nocturne
L’événement Marché nocturne Valliquerville a été mis à jour le 2026-05-04 par Yvetot Normandie Tourisme