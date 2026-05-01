Valliquerville

Marché nocturne

Valliquerville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 17:00:00

fin : 2026-05-22 23:00:00

Date(s) :

2026-05-22

Le comité des fêtes de Valliquerville organise un marché nocturne avec de nombreux producteurs et artisans locaux. .

Valliquerville 76190 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 96 00 98

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Marché nocturne

L’événement Marché nocturne Valliquerville a été mis à jour le 2026-05-04 par Yvetot Normandie Tourisme