Vergt

Marché Nocturne Vergt

Place de la mairie Vergt Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 19:00:00

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21

Marché nocturne la mairie

Animations Samba Garage

Foodtrucks Producteurs

Artisanat .

Place de la mairie Vergt 24380 Dordogne Nouvelle-Aquitaine vergtmissots@gmail.com

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English : Marché Nocturne Vergt

Night market at the town hall

Samba Garage entertainment

Food trucks Local producers

Handicrafts

L’événement Marché Nocturne Vergt Vergt a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux