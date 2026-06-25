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Marché Nocturne Vergt Vergt

Marché Nocturne Vergt Vergt

Marché Nocturne Vergt Vergt mardi 21 juillet 2026.

Adresse
Place de la mairie
Ville
24380 Vergt
Département
Dordogne
Début
mardi 21 juillet 2026
Fin
mardi 21 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Tarif

Vergt

Marché Nocturne Vergt

Place de la mairie Vergt Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 19:00:00
fin : 2026-07-21

Date(s) :
2026-07-21

Marché nocturne la mairie
Animations Samba Garage
Foodtrucks Producteurs
Artisanat   .

Place de la mairie Vergt 24380 Dordogne Nouvelle-Aquitaine   vergtmissots@gmail.com

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English : Marché Nocturne Vergt

Night market at the town hall
Samba Garage entertainment
Food trucks Local producers
Handicrafts

L’événement Marché Nocturne Vergt Vergt a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux

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