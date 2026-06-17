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Marché nocturne Villiers-en-Lieu

Marché nocturne Villiers-en-Lieu samedi 25 juillet 2026.

Adresse : parc des Arcades

Ville : 52100 Villiers-en-Lieu

Département : Haute-Marne

Début : samedi 25 juillet 2026

Fin : samedi 25 juillet 2026

Tarif : 0 0 Gratuit Entrée libre

Villiers-en-Lieu

Marché nocturne

parc des Arcades Villiers-en-Lieu Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-07-25

Date(s) :
2026-07-25

Tout public
Marché nocturne à Villier-en-Lieu le 25 juillet 2026 de 17h à 22h dans le parc des arcades
Artisans créateurs producteurs
projection d’un film sur grand écran par la mairie
Entrée gratuite
Restauration et buvette sur place
Inscription et renseignement au 06 84 39 61 00   .

parc des Arcades Villiers-en-Lieu 52100 Haute-Marne Grand Est +33 6 84 39 61 00 

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English :

L’événement Marché nocturne Villiers-en-Lieu a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne

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