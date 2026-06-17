Marché nocturne Villiers-en-Lieu
Marché nocturne Villiers-en-Lieu samedi 25 juillet 2026.
Villiers-en-Lieu
Marché nocturne
parc des Arcades Villiers-en-Lieu Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Tout public
Marché nocturne à Villier-en-Lieu le 25 juillet 2026 de 17h à 22h dans le parc des arcades
Artisans créateurs producteurs
projection d’un film sur grand écran par la mairie
Entrée gratuite
Restauration et buvette sur place
Inscription et renseignement au 06 84 39 61 00 .
parc des Arcades Villiers-en-Lieu 52100 Haute-Marne Grand Est +33 6 84 39 61 00
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English :
L’événement Marché nocturne Villiers-en-Lieu a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne
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