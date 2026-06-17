Villiers-en-Lieu

Marché nocturne

parc des Arcades Villiers-en-Lieu Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Tout public

Marché nocturne à Villier-en-Lieu le 25 juillet 2026 de 17h à 22h dans le parc des arcades

Artisans créateurs producteurs

projection d’un film sur grand écran par la mairie

Entrée gratuite

Restauration et buvette sur place

Inscription et renseignement au 06 84 39 61 00 .

parc des Arcades Villiers-en-Lieu 52100 Haute-Marne Grand Est +33 6 84 39 61 00

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English :

L’événement Marché nocturne Villiers-en-Lieu a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne