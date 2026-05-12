Marche nordique à Aumont-en-Halatte avec Ton Coach Sportif Aumont-en-Halatte
Marche nordique à Aumont-en-Halatte avec Ton Coach Sportif Aumont-en-Halatte dimanche 28 juin 2026.
Aumont-en-Halatte
Marche nordique à Aumont-en-Halatte avec Ton Coach Sportif
1 Rue de la Fontaine Saint-Gervais Aumont-en-Halatte Oise
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 09:20:00
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
Venez découvrir la marche nordique dans la forêt de Chantilly et ses alentours.
Le rendez-vous est fixé à 9h20, àsur le parking du complexe sportif pour une sortie d’une durée de 1h30.
parking à proximité.
Venez découvrir la marche nordique dans la forêt de Chantilly et ses alentours.
Le rendez-vous est fixé à 9h20, àsur le parking du complexe sportif pour une sortie d’une durée de 1h30.
parking à proximité.
Inscription sur le site internet.
Spécialiste du Sport & du bien-être, Ton Coach Sportif vous propose toute l’année des ateliers, sorties et des activités en plein air (marche nordique, yoga, boot camp …) pour les groupes (particuliers ou entreprises). .
1 Rue de la Fontaine Saint-Gervais Aumont-en-Halatte 60300 Oise Hauts-de-France +33 3 60 35 09 40 contact@toncoachsportif.com
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English :
Come and discover Nordic walking in and around Chantilly forest.
Meet at 9.20 am at the sports complex parking lot for a 1h30 outing.
parking nearby.
L’événement Marche nordique à Aumont-en-Halatte avec Ton Coach Sportif Aumont-en-Halatte a été mis à jour le 2026-05-12 par Chantilly-Senlis Tourisme