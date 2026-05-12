Aumont-en-Halatte

Marche nordique à Aumont-en-Halatte avec Ton Coach Sportif

1 Rue de la Fontaine Saint-Gervais Aumont-en-Halatte Oise

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 09:20:00

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Venez découvrir la marche nordique dans la forêt de Chantilly et ses alentours.

Le rendez-vous est fixé à 9h20, àsur le parking du complexe sportif pour une sortie d’une durée de 1h30.

parking à proximité.

Venez découvrir la marche nordique dans la forêt de Chantilly et ses alentours.

Le rendez-vous est fixé à 9h20, àsur le parking du complexe sportif pour une sortie d’une durée de 1h30.

parking à proximité.

Inscription sur le site internet.

Spécialiste du Sport & du bien-être, Ton Coach Sportif vous propose toute l’année des ateliers, sorties et des activités en plein air (marche nordique, yoga, boot camp …) pour les groupes (particuliers ou entreprises). .

1 Rue de la Fontaine Saint-Gervais Aumont-en-Halatte 60300 Oise Hauts-de-France +33 3 60 35 09 40 contact@toncoachsportif.com

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English :

Come and discover Nordic walking in and around Chantilly forest.

Meet at 9.20 am at the sports complex parking lot for a 1h30 outing.

parking nearby.

L’événement Marche nordique à Aumont-en-Halatte avec Ton Coach Sportif Aumont-en-Halatte a été mis à jour le 2026-05-12 par Chantilly-Senlis Tourisme